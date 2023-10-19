Производство разведывательных беспилотников наладили в Подмосковье

Компания «Альбатрос» из подмосковного Королева запустила производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для проведения разведки в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что фото и видео с подобных БПЛА передают в режиме реального времени, что позволяет военным оперативно принимать важные решения.

Сегодня утром стало известно, что глава Подмосковья Андрей Воробьев вместе со своей командой приехал в Китай.