Производство теплонагревательного оборудования появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Компании «Теплокомплект» планирует возвести построят в Орехово-Зуевском городском округе здание производства теплонагревательного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики.
Ожидается, что площадь объекта составит почти полторы тысячи квадратных метров. Здесь планируется изготавливать водоподготовительное, теплообменное и котельно-вспомогательное оборудование для отопительных котельных и тепловых станций.
Отмечается, что инвестиции в данный проект составят четырнадцать миллионов рублей, будет создано семьдесят рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Поварово.