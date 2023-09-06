Производство теплонагревательного оборудования появится в Подмосковье

Компании «Теплокомплект» планирует возвести построят в Орехово-Зуевском городском округе здание производства теплонагревательного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики.

Ожидается, что площадь объекта составит почти полторы тысячи квадратных метров. Здесь планируется изготавливать водоподготовительное, теплообменное и котельно-вспомогательное оборудование для отопительных котельных и тепловых станций.

Отмечается, что инвестиции в данный проект составят четырнадцать миллионов рублей, будет создано семьдесят рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Поварово.