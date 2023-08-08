Губернатор проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Поварово

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации теплоснабжения в Поварово в Солнечногорске. Также он провел встречу с местными жителями.

«В этом году в городских округах Солнечногорск, Химки и еще в ряде территорий у нас идет масштабная реконструкция, это связано с тем, что и котельные, и сети значительно устарели. Надеюсь, скоро все вопросы с теплом, водой, канализацией мы снимем», - сказал губернатор.

По словам главы Минэнерго региона Александра Самарина, в рамках концессионного соглашения с «Газпромом» в систему ЖКХ Солнечногорска вложат около десяти миллиардов рублей, что позволит провести работы в 55 котельных. В Поварово ведется замена сразу нескольких участков сети. На одном из них – протяженностью почти два километра в микрорайоне Поваровка – работы уже завершились. Работы на оставшихся двух участках будут завершены до наступления холодов.

«Кроме того, в этом году выходим на проектирование БМК в Поварово, это территория Опытного завода. Начнем строить ее в 2024-м и запустим к следующему отопительному сезону», - добавил министр.

В 2023-2024 годах планируется построить еще шесть БМК – в Солнечногорске, Алабушево, Ожогино, Радумле, Пешках, Соколово. В Радумле и Ожогино обновят теплосети. В Ложках, Майдарово и Пешках введут уже построенные четыре БМК. В Менделеево до конца 2024 года отремонтируют котельную и теплосети. В Кривцово построят теплогенерирующую установку. В Чашниково и Стрелино модернизируют котельные. В Солнечногорске ремонтируется центральный коллектор и канализационная насосная станция. В Голубом отремонтируют сети водоснабжения.