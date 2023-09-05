Производство централизованной системы аварийного освещения запустят в Раменском

Компания «РЭМЗ ПОЛЮС» запустит в Раменском производство централизованной системы аварийного освещения. Реализация проекта стала возможной благодаря программе «Земля за 1 рубль», сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Для строительства предприятия компании выделили участок площадью 1,75 гектара. На нем построят два производственных цеха. Общая площадь застройки составит 1,8 тысячи квадратных метров.

В запуск уникального производства инвестируют тридцать пять миллионов рублей. С открытием цехов в муниципалитете будет создано два десятка рабочих мест для жителей.

Старт выпуска продукции запланирован на 2026 год. Это позволит повысить уровень безопасности на стратегических объектах, нуждающихся в аварийном освещении.

Централизованная система аварийного освещения применяется на крытых аренах и рынках, в концертных залах, кинотеатрах, школах, офисных центрах, супермаркетах, аэропортах и т. д.