Производство уникальных меховых изделий планируется запустить в подмосковном Долгопрудном

Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» построит новый производственный корпус в городском округе Долгопрудный на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Ожидается, что общий объем инвестиций в строительство нового корпуса предприятия составит более двадцати миллионов рублей. Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. При этом запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции минимум на двадцать процентов.

Компания «Графиня К» более 18 лет занимается производством верхней одежды из кожи, меха и шерстяных тканей. На территории нового корпуса в городском округе Долгопрудный инвестор планирует запустить производство высококачественных меховых изделий женской верхней одежды, поставки которой ранее осуществлялись из-за рубежа.