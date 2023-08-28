Промышленное производство Нижегородской области увеличилось на 8% за первое полугодие
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Индекс промышленного производства в Нижегородской области в первом полугодии текущего года составил 108%. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя губернатора региона Егора Полякова.
Уточняется, что наибольший рост показали отрасли оборонно-промышленного комплекса и импортозамещения.
Добавляется, что также существенный вклад в увеличение объема производства внесли производство транспортных средств и оборудования, электрооборудования, компьютеров, кокса и нефтепродуктов, готовых металлических изделий, пищевых продуктов, машин и химических веществ.
Уточняется, что заметен рост и в сфере автопромышленности.