«Прорыв года»: Инвестпортал Подмосковья получил премию губернатора

Подмосковный Инвестпортал получил премию губернатора Московской области «Прорыв года». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В ведомстве уточнили, что ежедневно Инвестпорталом пользуются порядка 1,5 тысячи человек. Ресурс постоянно обновляется. Недавно там появилось сразу восемь новых онлайн-сервисов.

С помощью Инвестпортала можно подобрать локацию на площадках индустриальных парков Подмосковья, запустить бизнес в парках, отправить продукцию на экспорт или найти помещение для размещения бизнеса в МКД.

Инвестиционный портал Московской области — универсальная и удобная площадка для инвесторов. Там собрана вся необходимая для работы информация, в том числе о мерах поддержки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье.