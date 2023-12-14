«Процесс нельзя останавливать»: Путин призвал продвигать региональные бренды России

На пресс-конференции и прямой линии в четверг глава государства подчеркнул, что в субъектах РФ необходимо создавать местные программы по развитию малого и среднего бизнеса.

Владимир Путин также добавил, что на отечественном рынке более чем на треть выросло присутствие российских брендов. Президент указал, что данный процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер.

Ранее Владимир Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили.