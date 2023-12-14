Путин подтвердил рост цен на российские автомобили

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на автомобили отечественного производства. Он заявил, что рост цен на 40% – это много.

В четверг, 14 декабря, глава государства проводит итоговую пресс-конференцию и прямую линию, отвечая на вопросы граждан РФ. Последний раз российский лидер участвовал в таком мероприятии в 2021 году.

«Автоваз» справляется с выпуском авто, надеюсь, увеличение производства приведет к снижению цен на продукцию», – заявил Путин.

Он также высказался о производстве автомобилей Aurus в России. Глава государства отметил, что автомобили данной марки являются дорогими, но и производятся они в ограниченном количестве. Также Путин заявил, что Aurus производят также и заграницей. По его словам, автомобилями заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Большая пресс-конференция началась в 12:00. Прием вопросов от россиян начался 1 декабря. Прямую линию транслируют сразу несколько телеканалов – Первый канал, Россия 1, ОТР.