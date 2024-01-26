Проведение публичных торгов в Московской области

ООО «Лекс Лэнд Консалтинг» (108811, город Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), домовлад 4 стр. 1, эт 9, блок б, оф 908/7б), ИНН 7751516063), ГК № 100095304122100047 от 22.12.2022 сообщает о торгах на сайте http://avrora-torgi.ru в сети Интернет, прием заявок с 26.01.2024 в 20:00 по 07.02.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 09.02.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 60,20 кв. м., к/н 50:55:0010139:1979, расп. по адресу: Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 34/2, пом. 162 Н/ц 5565120р. Собственник: Загребина А.В. П.402-Л

2.Кв-ра, расп. по адресу: МО, г. Фрязино, ул. Горького, д. 8, кв. 199; кадастровый №: 50:44:0010221:249; площадь: 56.20 кв. м. Н/ц 6519028,25р. Собственник: Гарбузовская М.В. П.436-Л

3.Кв-ра общ. пл. 30,4 кв. м., расп. по адресу: 143362, МО, Наро-Фоминский рн., г. п. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 6, кв. 255, к/н: 50:26:0180201:3653 Н/ц 4432573,2р. Собственник: Оноприенко К.В. П.437-Л

4.Кв-ра общ. пл. 38,60 кв. м., к/н 50:13:0060146:3329, расп. по адресу: МО, Пушкинский р-н, п Лесной, ул. Советская, д. Зв, корп. 1, кв. 66 Н/ц 2738360р. Собственник: Корчагина Татьяна Валерьевна П.475-Л

5.Кв-ра общ. пл. 68,00 кв. м., к/н 50:11:0010104:2207, расп. по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Спасская, д. 1, к. 3, кв. 288 Н/ц 10665800р. Собственник: Гетманская Наталья Вячеславовна, Беленов Дмитрий Владимирович П.478-Л

6.Жилой дом, пл. 447 кв. м., с к/н 50:04:0000000:89578, расп. по адресу: МО, т. п. Дмитров, д. Ульянки, территория дачного поселка «Аусбург», уч. 172, зем. уч., пл. 941 кв. м., с к/н 50:04:0180206:334, расп. по адресу: МО, т. п. Дмитров, д. Ульянки, территория дачного поселка «Аусбург», уч. 172 Н/ц 5100000р. Собственник: Баткаева Эмилия Наилевна П.482-Л

7.Кв-ра, пл. 47,1 кв.м, с к/н 50:14:0000000:15551, расп. по адресу: МО, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 25, кв. 164 Н/ц 3417000р. Собственник: Шарипов Вячеслав Игоревич П.483-Л

8.Кв-ра, пл. 53,2 кв. м., с к/н 50:30:0000000:26475, расп. по адресу: МО, г. Егорьевск, ул. Владимирская д. 13а, кв. 34 Н/ц 2761807,59р. Собственник: Богатенков Александр Денисович П.485-Л

9.Кв-ра, общей площадыо-28.9 кв. м., расп. по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского, д. 11, кв. 82, КН 50:28:0020803:2510 Н/ц 3144772,2р. Собственник: Григорьев Э.О. П.486-Л



Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: torgi.gov.ru, http://avrora-torgi.ru, http://lex-land.ru/