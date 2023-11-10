Публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья пройдут на следующей неделе

Публичные слушания по проекту областного бюджета и бюджета Территориального фонда ОМС на период с 2024-го по 2026-й годы состоятся в регионе в следующий вторник, передает Мособлдума.

Участниками слушаний станут жители Подмосковья, представители областных правительства и Контрольно-счетной палаты, представители ТФОМС и городских округов, а также общественники.

Ознакомиться с аналитическими материалами по проекту областного бюджета можно здесь. Кроме того, здесь можно принять участие в соответствующем опросе.

В период проведения публичных слушаний будет работать горячая линия по номеру 8 (495) 988-69-99 доб. 16258/16416.

Мероприятие будет транслироваться на сайте регионального парламента и в группе Мособлдумы во «Вконтакте».