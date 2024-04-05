Публицист Холмогоров заявил, что эпоха сытой жизни в Европе завершена
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По словам публициста Егора Холмогорова, жители европейских государств должны понимать, что их жизнь теперь не станет прежней, сытость и комфорт будут доступны только за большие финансовые средства. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что время своеобразных comfort stays стран Старого Света под американским военным зонтиком завершено.
По мнению эксперта, жизнь европейцев испортится в силу того, что большая часть средств станет уходить на оборону, а ВВП уже никогда прежним не будет, поскольку отсутствуют дешевые российские нефть и газ. Кроме того, много средство станет уходить и на обеспечение жизни беженцам. Все это говорит о том, что привычный европейский образ жизни станет доступен за большие деньги.