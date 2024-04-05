По словам публициста Егора Холмогорова, жители европейских государств должны понимать, что их жизнь теперь не станет прежней, сытость и комфорт будут доступны только за большие финансовые средства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что время своеобразных comfort stays стран Старого Света под американским военным зонтиком завершено.

По мнению эксперта, жизнь европейцев испортится в силу того, что большая часть средств станет уходить на оборону, а ВВП уже никогда прежним не будет, поскольку отсутствуют дешевые российские нефть и газ. Кроме того, много средство станет уходить и на обеспечение жизни беженцам. Все это говорит о том, что привычный европейский образ жизни станет доступен за большие деньги.