Публицист Лекух оценил экономическую ситуацию в будущей Европе

По данным одного из западных изданий, компании Европы потеряли не менее 100 млрд евро с момента спецоперации. При этом наибольший объем убытков наблюдается у британских, немецких и французских компаний. По словам публициста Дмитрия Лекуха, ситуация в будущем в мировой экономике будет меняться не в пользу Европы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что западные бренды уходят из нашей страны неохотно, и то уходят в кривые схемы и параллельный импорт.

По мнению эксперта, в будущем ситуация в мировой экономике станет меняться не в пользу Европы.

Он напомнил, что Старый Свет понес значительные экономические потери по итогам «арабской весны» начала десятых годов.