Публицист Лекух пояснил причины падения спроса на вино в Европе
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Правительство Франции планирует потратить 200 млн евро для выкупа у фермеров «избыточного» вина. По мнению публициста Дмитрия Лекуха, падение спроса на данную продукцию в этой стране связано с общим падением уровня доходов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что причиной вырубки виноградников официально является перепроизводство, однако на деле это не так.
По мнению эксперта, это связано прежде всего с сужением рынка.
Он пояснил, что главной причиной является падение спроса в европейских странах из-за роста стоимости жизни и падения промышленного производства в Европе.