Публицист Лекух пояснил причины падения спроса на вино в Европе

Правительство Франции планирует потратить 200 млн евро для выкупа у фермеров «избыточного» вина. По мнению публициста Дмитрия Лекуха, падение спроса на данную продукцию в этой стране связано с общим падением уровня доходов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что причиной вырубки виноградников официально является перепроизводство, однако на деле это не так.

По мнению эксперта, это связано прежде всего с сужением рынка.

Он пояснил, что главной причиной является падение спроса в европейских странах из-за роста стоимости жизни и падения промышленного производства в Европе.