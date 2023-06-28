Публицист Лекух раскрыл новую авантюру Европы

По словам публициста Дмитрия Лекуха, газовые компании Европы желают закупить газ по сниженной стоимости и отправить его на хранение в Незалежную. Об этом сообщает радио Sputnik .

Недавно агентство Bloomberg заявило, что европейцы анализируют возможность газовой закачки в Бильче-Волицко-Угерское хранилище на Украине, которое находится на территории около ста километров от границы с Польшей. Американское информагентство называет данный план рискованным.

Публицист пояснил, что европейские газовые хранилища год назад уже заполнялись, а теперь по той цене никто не желает его покупать.

Он подчеркнул, что именно по этому сценарию само газовое хранилище выбрано на Украине.