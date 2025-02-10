Пулковская таможня проиграла суд сети «Лемана Про»

Арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ООО «Ле монлид», управляющего сетью магазинов «Лемана Про» (ранее известных как «Леруа Мерлен»), и обязал Пулковскую таможню вернуть компании 711 млн руб., которые она ранее уплатила в качестве таможенных сборов. Об этом сообщил портал «Деловой Петербург».

Как пишет издание, в 2022 году Пулковская таможня провела проверку «Леруа Мерлен» и выяснила, что компания не учла лицензионные платежи за использование торговых. В связи с этим ведомство доначислило 806,9 млн руб. таможенных сборов в качестве задолженности. В ответ на это восточное представительство «Леруа Мерлен» подало иск в Арбитражный суд.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил жалобу компании по поводу наложенных штрафов. Однако в конце того же года 13-й Арбитражный суд отменил это решение, признав претензии таможни необоснованными и подтвердив позицию «Ле монлид».

«Леруа Мерлен» — французская компания, одна из крупнейших европейских сетей хозяйственных магазинов. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, принадлежащей «Ассоциации семьи Мюлье».

Компания вышла на российский рынок в 2004 году. Первый магазин появился в Мытищах Московской области. В марте 2023 года группа Adeo приняла решение о выходе из российского рынка и передаче управления местным магазинам сети, в результате чего владельцем российского подразделения стала компания из ОАЭ — Scenari Holding LP.

В марте 2024 года российский филиал ООО «Леруа Мерлен Восток» изменил свое название на ООО «Ле монлид».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил нарушения при реализации продуктов в магазинах сети «Светофор».