Россельхознадзор выявил нарушения при реализации продуктов в магазинах «Светофор»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила о серьезных нарушениях, выявленных при проверке магазинов сети «Светофор», передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе проверки специалисты ведомства выявили многочисленные случаи неправильной реализации продуктов питания. Среди основных нарушений — отсутствие товаросопроводительной документации, продажа продуктов с истекшим сроком годности, а также несоблюдение температурного режима хранения.

Так, например, в Ростовской области было зафиксировано 91 нарушение в 60 торговых точках сети. Кроме того, неправильную реализацию товаров зафиксировали в четырех магазинах Московской области, а также в Новгородской и Вологодской областях.

Россельхознадзор уже выдал предостережения о недопустимости нарушений и направил материалы в прокуратуру и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что журналисты издания «Бел.ру» проверили «Светофор» в Белгороде после закрытия магазинов в РФ.