Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости о том, что российские власти уже нашли стратегического инвестора для строительства технопарка на месте полуразрушенного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Имя будущего партнера Пушилин пока называть не стал. Он сообщил, что с вице-премьером Маратом Хуснуллиным уже составлена своеобразная «дорожная карта» для начала работ.

«Необходимо все просчитать, и все должно вписаться в мастер-план города. Нам, безусловно, ясно, и мы это решение приняли еще в прошлом году, что «Азовсталь» в прежних объемах, в прежней структуре работать не будет», – сказал глава республики.

Пушилин отметил, что завод строился без учета экологических требований и розы ветров, а потому был главным фактором загрязнения Мариуполя.

После того как завод перестал работать, значительно улучшилась экологическая обстановка в Азовском море. В него вернулась рыба, даже были замечены породы осетровых.

Завод «Азовсталь» был главным укрепрайоном украинских боевиков в Мариуполе. В мае прошлого года город был полностью освобожден, в плен сдалось около двух с половиной тысяч военнослужащих ВСУ.