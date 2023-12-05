Пушков назвал взлет цен на золото очередным признаком конца гегемонии США

Заметное подорожание драгоценного металла грозит крахом американскому доллару, а вслед за ним и экономике страны.

Вчера на бирже Comex стоимость одной тройской унции золота переваливала за 2100 долларов. По утверждению российского сенатора, это самая высокая цена на золото за всю его современную историю, и это угрожает экономике США.

«Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, - все это подрывают доверие к американской валюте», - написал Алексей Пушков в своем микроблоге.

По его мнению, это еще одно свидетельство окончания господства Соединенных Штатов в том виде, который знаком всему мировому сообществу.