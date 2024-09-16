Путепровод построили на Южно-Лыткаринской дороге в Ленинском округе

Строительство путепровода завершили на Южно-Лыткаринской дороге в Ленинском округе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объект обеспечит сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105. Это позволит повысить транспортную доступность этих направлений в муниципалитете.

Также продолжается строительство путепровода через Егорьевское шоссе. На объекте завершили омоноличивание балок пролетного строения и бетонирование шкафных стенок. Кроме того, близится к завершению строительство эстакады через Пехорку и железную дорогу Казанского направления.

В общей сложности в рамках строительства ЮЛЫ возведут шесть десятков искусственных сооружений.