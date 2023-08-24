Путин: альтернативы нефти и газу в ближайшее время не будет

Президент России Владимир Путин считает, что у мировой экономики в обозримом будущем нет альтернативы углеродному топливу. Он заявил об этом на заседании лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс».

Российский лидер подчеркнул, что переход к возобновляемым источникам энергии, безусловно, необходим, но он должен осуществляться постепенно, с учетом возможностей и особенностей отдельных стран и регионов.

Путин указал на ошибки отдельных стран, которые слишком резко взялись осуществлять такой переход и теперь столкнулись с серьезными энергетическими проблемами.

Президент России подчеркнул, что Россия всегда ответственно подходит к своим обязательствам, которые касаются поставок энергоресурсов.