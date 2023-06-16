Путин назвал конкурентное преимущество России в экономике

«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику», – сказал президент РФ.

Глава государства отметил рост ВВП. В апреле в годовом выражении он вырос на 3,3%. А инфляция в России приблизилась к своему историческому минимуму и составляет 2,9%, что значительно меньше, чем у ряда западных стран.

Эти показатели свидетельствуют о том, что России остается одной из ведущих экономик планеты.

Россия сумела справиться с беспрецедентным санкционным давлением Запада, в разы увеличив товарооборот с дружественными странами.