Путин назвал конкурентное преимущество России в экономике
Устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом России, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
«Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику», – сказал президент РФ.
Глава государства отметил рост ВВП. В апреле в годовом выражении он вырос на 3,3%. А инфляция в России приблизилась к своему историческому минимуму и составляет 2,9%, что значительно меньше, чем у ряда западных стран.
Эти показатели свидетельствуют о том, что России остается одной из ведущих экономик планеты.
Россия сумела справиться с беспрецедентным санкционным давлением Запада, в разы увеличив товарооборот с дружественными странами.