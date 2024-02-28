Путин назвал Турцию надежным энергетическим партнером и воодушевил турецких экспертов

То, что российский президент Владимир Путин высоко оценивает сотрудничество в сфере энергетики между двумя странами, выводит отношения между двумя странами на небывало высокий уровень. В этом уверен экономический обозреватель Серхат Латифоглу. Его точку зрения опубликовало издание Aydinlik.

Путин в своем интервью назвал Турцию самым надежным энергетическим партнером для России. По мнению Латифоглу, это некий сигнал.

«Крайне важно, что Путин выражает доверие. Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», - сообщил он.

Эксперт считает, что у торговых связей РФ и Турции есть колоссальный потенциал, который необходимо реализовать. При упрочении связей турецкая экономика может достигнуть своего расцвета.

Несмотря на все желание упрочить свои отношения с РФ, Турция является членом военного блока НАТО, тем самым являясь ее военным противником. Вдобавок Анкара одобрила очередное расширение Северо-Атлантического альянса, разрешив включение в него Швеции.