Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующий указ главы государства опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Таким образом, Анкара полностью завершила процесс одобрения членства Стокгольма в альянсе. Теперь осталось только соблюсти формальности по приему Швеции в НАТО.

«Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства», — передает телеканал NTV.

Напомним, в минувший вторник, 23 января, за вступление Швеции в Альянс большинством голосов (346 депутатов выступили за и 287 против) высказалось Великое национальное собрание Турции (парламент страны).