Путин о присвоении чужих активов: «Эти дяди и тети большим умом не отличаются»

В современном мире случаются ситуации, когда происходит присвоение чужих активов, но те, кто совершают такие действия, не отличаются большим умом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», – сказал Путин.

Он рассказал о совместном проекте ряда банков стран Азии и Ближнего Востока по выпуску и обмену цифровых валют, который позволяет защитить себя от незаконных действий третьей стороны, таких как блокировка счета, присвоение чужих активов.

Также президент России отметил, что мир избавляется от финансовой диктатуры стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. Неоколониализм стран Запада мало кому может понравиться, поэтому построение многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежно, подчеркнул Путин.