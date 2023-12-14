Путин объяснил, почему Россия до сих пор поставляет газ в Европу

Владимир Путин на большой итоговой пресс-конференции пояснил, почему Россия продолжает поставлять природный газ в Европу, в том числе и через Украину.

«Газпром» – надежный партнер, он всегда исполняет и будет исполнять свои контрактные обязательства», – сказал Путин.

А тот факт, что в Европе не хватает газа, это уже проблема самой Европы. Ветку «Ямал – Европа» закрыла Польша, вторую ветку украинского газопровода закрыла Украина, «Северные потоки» подорвали, скорее всего, американцы. По одной из веток «Северного потока» можно было бы пустить газ, но этого не хочет Германия, у которой из-за нехватки дешевого топлива рушится промышленность, рассказал президент России.

Большую часть своего газа Россия поставляет в Южную Европу и намерена продолжить это делать.