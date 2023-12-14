Путин объяснил рост цен на продукцию «АвтоВАЗа»
Фото: [©Анар Мовсумов/РИА Новости]
К удорожанию продукции российского автопрома привело повышение цен на комплектующие, заявил Владимир Путин на большой итоговой пресс-конференции.
Необходимо развитие собственной компонентной базы, в прежние годы эта отрасль была фактически утрачена. Минпромторг уже активно работает над ее возрождением, заверил президент России.
За последнее время продукция «АвтоВАЗа» подорожала на 40%, и почти не осталось моделей, которые стоят менее миллиона рублей. Чем больше будет производиться собственных автомобилей, тем быстрее будет снижаться цена на них, отметил Путин.