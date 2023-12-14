Путин объяснил рост цен на продукцию «АвтоВАЗа»

Необходимо развитие собственной компонентной базы, в прежние годы эта отрасль была фактически утрачена. Минпромторг уже активно работает над ее возрождением, заверил президент России.

За последнее время продукция «АвтоВАЗа» подорожала на 40%, и почти не осталось моделей, которые стоят менее миллиона рублей. Чем больше будет производиться собственных автомобилей, тем быстрее будет снижаться цена на них, отметил Путин.