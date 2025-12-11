Путин объявил об индексации страховых пенсий по старости на 7,6% с 1 января

Президент России Владимир Путин объявил о повышении страховых пенсий по старости с начала 2026 года. С 1 января 2026 года выплаты будут проиндексированы на 7,6%, сообщил глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

Президент отметил, что уровень этой индексации окажется выше ожидаемого показателя инфляции по итогам 2025 года.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов объяснил, что в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на 2 тыс. руб. После повышения средняя пенсия в стране составит около 27,1 тыс. руб.

Одновременно с этим Министерство экономического развития сообщило о замедлении роста потребительских цен. По данным ведомства, инфляция в годовом выражении снизилась до 7,12% против 7,73% неделей ранее.

Минэкономразвития также представило прогноз, согласно которому инфляция в 2025 году замедлится до 6,8%.

Ранее сообщалось, что некоторым пенсионерам предоставят надбавку за работу в СССР.