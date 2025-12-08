За каждый год работы до 1991 года: кому из пенсионеров дадут надбавку за советский стаж

При расчете страховой пенсии для граждан, работавших до 2002 года, применяется процедура валоризации — переоценка пенсионного капитала. Данная процедура проводится автоматически Пенсионным фондом на основании имеющихся сведений. Она подразумевает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% за периоды трудовой деятельности до 2002 года. Дополнительно за каждый полный год стажа, выработанного до 1991 года, начисляется еще 1%, сообщает DEITA.RU.

Основной проблемой, препятствующей полному учету «советского» стажа, является состояние документации. Нечитаемые записи, выцветшие печати, ошибки в оформлении трудовых книжек могут привести к отказу в зачете отдельных периодов работы, что снижает итоговый размер пенсии.

Для подтверждения стажа рекомендуются архивные справки, копии приказов о приеме на работу и увольнении, ведомости на выдачу заработной платы. При утрате документов можно обратиться к правопреемнику организации или в государственный архив региона. В случае невозможности восстановления документов закон допускает подтверждение стажа через суд на основании свидетельских показаний не менее двух коллег, чей стаж на том же предприятии документально подтвержден. Свидетельские показания могут подтвердить не более половины от требуемого периода работы.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.