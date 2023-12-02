Путин подписал указ по сохранению соцвыплат для родителей детей-инвалидов

Родители детей с ограниченными возможностями смогут получать социальные выплаты в размере 10 тыс рублей и одновременно быть трудоустроенными на неполный рабочий день. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как приводится в тексте документа, обнародованного на портале официальной правовой информации, это также касается опекунов и усыновителей маломобильных детей.

«Установить трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, в том числе на указанных условиях дистанционно или на дому, ежемесячные выплаты — в размере 10 000 рублей; б) другим неработающим лицам — в размере 1200 рублей», — сказано в документе.

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