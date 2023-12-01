Экономист Иванова-Швец предупредила, кто получит в декабре сразу две пенсии

Пенсия за январь 2024 года может прийти некоторым пожилым россиянам уже в декабре уходящего года. Таким образом, они смогут получить в последнем месяце годя сразу две выплаты от государства.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. С ее слов, это коснется тех пенсионеров, у которых по графику выплаты приходятся на январские праздники.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что достигшие 80-летнего возраста в ноябре россияне получат в декабре пенсию с удвоенной выплатой к страховой выплате. Это означает, что размер выплаты для данной категории граждан составит более 15 тысяч рублей. Повышенную выплату также получат пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых.