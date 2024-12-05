Путин поинтересовался у Мантурова, где мусоросжигательные заводы и деньги

Президент России Владимир Путин обратился на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам к вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Глава государства задал множество уточняющих вопросов о том, куда ушло финансирование на строительство мусоросжигательных заводов, и сколько на самом деле их возвели в стране.

В России планировалось возвести не менее пяти мусоросжигающих заводов. Однако реализация соответствующей программы проходит медленно. На это обратил внимание Владимир Путин, задав вопросы по теме Мантурову. Президента интересовало, где выделенные деньги и как на самом деле идет ход строительства.

«Я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги? Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?», — поинтересовался президент у Мантурова.

Вице-премьер отметил, что запланировано несколько заводов, в том числе в Татарстане и Подмосковье. Однако он признал, что процесс затормозился из-за проблем с технологиями: японские коллеги больше не содействуют проектам в России. Основные неурядицы уже решили, заводы постепенно возводятся. По словам Мантурова, два мусоросжигающих предприятия планируют завершить и ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2025 года.

Владимир Путин также отметил, что понимает возможные проблемы с локализацией, но призвал отработать вопрос совместно и взять ситуацию на серьезный контроль.

Ранее сообщалось, что президент РФ поручил подписать договор о гарантиях безопасности с соседней республикой.