Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Владимир Путин дал указание подписать соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности, текст которого появился на официальном сайте юридических актов.

В документе президент поручил принять предложение Министерства иностранных дел России, согласованное с соответствующими федеральными органами власти, о заключении Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Президент уполномочил внешнеполитическое ведомство во время переговоров вносить в проект несущественные изменения.

Ранее сообщалось, что Путин снова примет участие в новогодней акции «Елка желаний».