Путин пообещал ежегодно выделять триллион рублей на развитие новых регионов

Ежегодно в федеральном бюджете будет запланировано порядка триллиона рублей на развитие новых регионов, заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Кроме того, между новыми регионами и другими территориями России установились побратимские отношения. И с этой стороны вложено в новые регионы порядка 150 млрд рублей, планируется потратить еще 100 млрд.

По его словам, новые регионы постепенно входят в экономическую жизнь страны. За этот год в федеральный бюджет поступило от новых регионов 107 млрд рублей.

Это говорит о восстановлении экономики в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Хотя еще многое предстоит сделать, и это будет сделано, заверил президент РФ.