Путин поручил создать в Шебекино Белгородской области особую экономическую зону

В городе Шебекино Белгородской области создадут особую экономическую зону. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции в четверг.

Глава государства заявил, что правительство в самое ближайшее время должно внести соответствующее предложение. По словам Владимира Путина, в Шебекино, страдающем от действий ВСУ, нужно сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики.

По данным ТАСС, с 24 февраля 2022 года в Шебекинском округе в результате обстрелов с украинской стороны было повреждено почти 5,5 тысячи жилых помещений. Около пяти тысяч из них уже восстановлены.

Ранее Владимир Путин поручил губернаторам продвигать российские региональные бренды.