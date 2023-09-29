Путин раскритиковал мировую финансовую систему

Российский президент Владимир Путин раскритиковал современную финансовую систему мира во время своего последнего выступления на конференции «Россия — Латинская Америка». Как заявил лидер РФ, нынешняя система призвана служить «золотому миллиарду». Стенограмма соответствующей речи президента была опубликована на интернет-ресурсе Кремля.

Как сказал Путин, современная система финансов выстроена так, что является невыгодной для всех, кроме тех, кто входит в «золотой миллиард».

По словам главы российского государства, в этот список входят руководители сильнейших государств, которые активно пользуются положением и оказывают давление на остальные страны. Путин заявил, что они злоупотребляют своим положением, как в вопросе технологическом, так и в информационным с финансовым.

Во время той же речи, он призвал мировое сообщение изменить мировые правила в вопросах кредитования и обслуживания долгов развивающихся государств.