Путин раскритиковал просчет в новом утильсборе на автомобили

Президент РФ Владимир Путин заявил, что владельцев автомобилей, которые успели приобрести авто в соседних странах до введения нового утилизационного сбора, нельзя облагать по актуальным ставкам. Слова главы государства передает издание ТАСС .

Таким образом российский лидер прокомментировал ситуацию с пострадавшими в переходный период введения нового утильсбора в стране. Лидер российской партии «Новые люди» Алексей Нечаев во время встречи с Путиным заявил, что некоторые автовладельцы в стране успели пострадать в этот период, приобретая машины в государствах ЕАЭС.

В качестве примера, он рассказал президенту о случаях, в которых российским водителям приходилось платить более 500 тысяч рублей, когда на момент приобретения авто сбор был около 5000.