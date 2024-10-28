Путин рассказал, как подход к формированию бюджета замедлит инфляцию

На совещании по экономическим вопросам в формате видеоконференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бюджет будет основываться на возвращении к бюджетному правилу, что поможет замедлить инфляцию, передает РИА Новости.

Путин отметил, что эти цели являются приоритетными для федерального бюджета на ближайшие три года.

Он также подчеркнул, что в бюджете предусмотрено сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и приложение усилий для регуляции бюджетного правила, что в свою очередь должно способствовать сдерживанию инфляции.

Ранее Росстат зафиксировал скачок инфляции в РФ и рост цен на продукты. За период с 15 по 21 октября в России экономистами фиксируется стойкое ускорение инфляции, составившее до 0,2%.

Согласно информации Минэкономразвития, качнулся в сторону увеличения и годовой показатель инфляции (с 8,51% до 8,52%).

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 26 октября сообщила, что рост цен в этом году связан с перегревом спроса, а не со структурными изменениями в экономике.

По словам главы регулятора, изначально ожидалось, что после замедления инфляции ключевая ставка снизится. Но в обществе сочли, что ставку снизят в любом случае. В результате вырос спрос на кредиты, что привело к перегреву экономики и росту цен.