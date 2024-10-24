Росстат зафиксировал скачок инфляции в РФ и рост цен на продукты

За период с 15 по 21 октября в России экономистами фиксируется стойкое ускорение инфляции, составившее до 0,2% по сравнению с 0,12% за предыдущую неделю. Об этом говорится в опубликованном Росстатом докладе.

Согласно информации Минэкономразвития, качнулся в сторону увеличения и годовой показатель инфляции (с 8,51% до 8,52%).

Как приводится в отчете, темпы роста цен в категории продовольственных товаров достигли 0,3%. По информации Росстата, активнее всего растут цены на лук (2,2%) и картофель (2%). Кроме того, был замечен рост стоимости сливочного масла на 1,6%.

Ранее стало известно, что Центробанк 25 октября может повысить ставку до рекордных 20%.