Россиянам объяснили причину роста цен

Рост цен в этом году связан с перегревом спроса, а не структурными изменениями в экономике, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы регулятора, изначально ожидалось, что после замедления инфляции ключевая ставка снизится.

Но в обществе сочли, что ставку снизят в любом случае. В результате вырос спрос на кредиты, что привело к перегреву экономики и росту цен, пояснила Набиуллина.

В пятницу, 25 октября, стало известно о резком повышении ключевой ставки на 2 п.п. Данное решение было принято в связи с инфляцией, превышающей июльский прогноз регулятора.

Ранее сообщалось о том, что Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке с 22 октября.