Путин разрешил проведение IPO компании «Дом.рф»

По условиям президентского указа, государство сохранит контроль над компанией, удерживая в своих руках не менее 50% плюс одна акция после IPO. Такой подход позволяет сохранить контроль над стратегически важным активом, одновременно привлекая частные инвестиции.

Планируемое первичное размещение намечено на вторую половину 2025 года, и ожидаемый объем привлеченных средств составляет примерно 15-20 млрд руб. Эти средства будут использованы для расширения ипотечного кредитования, развития новых ипотечных продуктов и укрепления финансового положения компании.

О намерениях провести IPO «Дом.рф» впервые сообщила в марте 2024 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы по выходу компании на фондовый рынок, подчеркнув, что это событие станет ключевым для повышения инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации корпорации.

Генеральный директор компании Виталий Мутко в интервью РБК ранее отметил, что выход на биржу необходим для привлечения дополнительных средств, а также для повышения ответственности и прозрачности деятельности компании. По его словам, основным препятствием для выхода на биржевой рынок являлась ключевая ставка Банка России, которая с декабря держится на уровне 21%.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников специальной военной операции (СВО).