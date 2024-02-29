Путин: Россия является лидером на глобальном рынке пшеницы

Россия входит в число лидеров на мировом рынке пшеницы, сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что государство входит в двадцатку самых крупных поставщиков продовольствия.

Глава государства выразил благодарность аграриям, фермерам и всем, кто занят в этой сфере.

Также президент подчеркнул, что в стране продолжат оказывать поддержку сельскому хозяйству. Объем производства сельхозпродукции к 2030 году должен вырастить как минимум на 25% по сравнению с 2021-м. Экспорт должен вырасти в полтора раза.

Помимо поддержки аграриев в стране продолжат обустраивать села, в том числе модернизировать почтовые отделения, добавил Путин.