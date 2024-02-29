Путин: Россия опередила страны ЕС и «Большой семерки» по темпам роста экономики
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Россия в прошлом году по темпам роста экономики опередила все страны ЕС и «Большой семерки», заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Инвестиции в России за девять месяцев 2023 года выросли более чем на четверть — 26,6 процента, указал глава государства.
Президент подчеркнул, что российская экономика становится сложной, технологической и более устойчивой. Доля несырьевых отраслей в структуре роста превысила 90 процентов.
Напомним, в марте в России состоятся выборы президента. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.