Путин: российский рынок наполнен главными видами продовольствия

Рынок России обеспечен всеми основными видами продовольствий, потенциал для экспорта в отечественной агропромышленной отрасли возрастает. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин в поздравлении работников сельхоза, передает издание РИА Новости .

В поздравлении лидер сообщил, что отечественные аграрии обеспечивают российский рынок всеми нужными видами продовольствий. По словам Путина, экспортный потенциал отрасли возрастает.

Он также подчеркнул, что АПК-продукция уже вошла в число ключевых статей экспорта страны сразу по нескольким позициям: пшено и рыба. Путин подметил, что в данных позициях, отечественные компании заняли мировое лидерство.

Профессиональный праздник работников сельхоза отмечается каждый год во второе воскресенье октября.