Бойцов непригодной к службе категории могут отправить на СВО

Военный корреспондент Евгений Поддубный обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить добровольцам с категорией годности «Д» — то есть признанным непригодными к строевой службе из-за тяжелых ранений — участвовать в охране объектов и городов от атак беспилотников. Об этом пишет MK.RU .

Инициатива прозвучала на встрече, где Поддубный вошел в первую «пятерку» федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Журналист пояснил, что к нему регулярно обращаются бойцы, получившие тяжелые ранения, но не готовые оставаться в стороне.

«Просят бойцы, которые получили ранения, категорию "Д" — понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи», — отметил Поддубный

По словам военкора, такие люди обладают уникальным боевым опытом и могли бы эффективно применять его в тыловых подразделениях — например, в региональных отрядах БАРС, занимающихся защитой неба от беспилотников. При этом речь идет именно об охране родных городов, промышленных предприятий и стратегических объектов, а не о возвращении на передовую.

Путин выслушал предложение и кратко его одобрил.

«Жень, поддерживаю», — ответил Путин.

Детали реализации — критерии отбора, порядок привлечения и статус таких бойцов — пока не раскрыты, но сам факт поддержки на высшем уровне открывает дорогу к юридическому оформлению инициативы.

Категория «Д» у военнослужащих и призывников означает «не годен к военной службе». Это высшая (самая тяжелая) категория негодности, которая присваивается при наличии серьезных тяжелых или хронических заболеваний (например, ВИЧ, онкология, тяжелые травмы или патологии внутренних органов).

В данном случае «бойцы с категорией Д» употребляется в контексте военнослужащих, получивших тяжелые ранения на фронте, после чего военно-врачебная комиссия (ВВК) признала их негодными к дальнейшей службе.