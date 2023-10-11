Путин: у атомной отрасли России нет конкурентов за рубежом

Атомная отрасль России не проста сильна, она практически не имеет конкурентов за рубежом, сказал Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что специалисты «Росатома» одновременно возводят 22 энергоблока в других странах, что составляет примерно 80% мирового рынка.

При этом президент России призвал и третьи страны сотрудничать в строительстве атомных станций за рубежом.

Также Владимир Путин заявил, что экономика западноевропейских стран практически застыла на нулевой отметке после отказа от российских энергоносителей. По его мнению, на них в значительной степени зиждилось благополучие Евросоюза.