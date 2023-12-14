Путин: в России параллельно инфляции заметно подрос ВВП

Во время своей большой конференции, которая проходит в данный момент, лидер России указал, что после прошлогоднего падения на протяжении 2023 года удалось отыграть назад экономический рост.

«3,5% - это хороший показатель. Мы отыграли падение прошлого года – было 2,1% - и сделали серьезный шаг вперед», - отметил он.

Владимир Путин добавил, что при этом выросла и инфляция. Она может составить 7,5% за год. А в декабре она может разогнаться даже и до 8% в годовом выражении.