Путин: внешний долг России сократился примерно на треть

Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что свою роль в этом важном вопросе сыграли и государство, и компании, которые вовремя возвращают кредиты и совершенствуют свои финансовые инструменты.

Президент отметил, что все ключевые действия в экономической сфере объединены одной целью – сбережением народа и повышением его благосостояния. Российская экономика должна обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достойными предложениями по широким группам товаров.