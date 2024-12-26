Путин заявил, что иск Киева мешает транзиту газа через Украину

Россия выразила готовность поставлять газ через территорию Украины по контракту с любым покупателем, однако это невозможно из-за иска, поданного Киевом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области, как передает РИА Новости.

Путин отметил, что Украина сама остановила один из маршрутов доставки газа и в то же время потребовала оплату за объемы, которые не проходили транзитом через ее территорию.

«Вы чего, с ума сошли что ли? Вы же закрыли этот транзит «(ответили): «Ну мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги». Бред какой-то», — подчеркнул он.

Президент также напомнил о недавнем отказе Киева продлить контракт на транзит российского газа. По его словам, впоследствии власти Украины осознали, что создали проблему для себя, и начали искать третью сторону для заключения контракта с Россией на транзит через Украину.

Путин добавил, что если транзит газа будет осуществляться под контролем третьей стороны, это приведет к тому, что средства от поставок будут направлены на Украину для погашения ее иска к «Газпрому».

Ранее Путин заявлял, что отказ Украины от транзита газа влечет повышение цен в Европе.