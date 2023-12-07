Путин заявил о росте числа иностранных компаний в России
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С начала марта 2022 года по ноябрь нынешнего число иностранных компаний, работающих в России, увеличилось почти на 1,5 тысячи, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет». Президент самым был удивлен этим обстоятельством.
«Несмотря на все давление политических элит Запада количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вы представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел», – сказал он.
При этом президент отметил, что российский бизнес проявил себя исключительно ответственно в сложившейся ситуации, из-за чего уход ряда иностранных компаний не сказался глобально на экономической ситуации в стране. Российские предприниматели сумели сохранить рабочие коллективы, логистические цепочки и даже осуществляют новые проекты.